Musik : Griechen nehmen Abschied von Mikis Theodorakis

Er gilt als griechischer Volksheld. Bevor Mikis Theodorakis am Donnerstag auf Kreta bestattet wird, können sich Griechinnen und Griechen noch in einer Athener Kirche von dem Komponisten verabschieden.

Athen | Die Griechen können seit Montag in einer Athener Kirche Abschied von Mikis Theodorakis nehmen. Der Komponist und griechische Volksheld war vergangene Woche im Alter von 96 Jahren gestorben. Bis Mittwoch wird sein Sarg nun in der kleinen Kirche Agios Eleftherios im Zentrum Athens direkt neben der Kathedrale der Stadt aufgebahrt. Nach Theodorakis' To...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.