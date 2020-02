Mysteriöser Brief : "Großstadtrevier": So verschwindet Jan Fedder aus der Serie

Jan Fedder war das Aushängeschild des "Großstadtreviers". Jetzt steht fest, wie er die Serie verlässt.

Avatar_prignitzer von dpa

19. Februar 2020, 11:41 Uhr

Hamburg | Schauspieler Jan Fedder war das Aushängeschild der ARD-Fernsehserie "Großstadtrevier": Als Polizist Dirk Matthies sorgte er 28 Jahre lang für Recht und Ordnung auf dem Kiez. Nach seinem Tod am 30. Dezember 2019 haben sich Redaktion und Produktion überlegt, wie und wann sein Charakter Dirk Matthies aus der Hamburger Kult-Serie verabschiedet werden soll. Nun ist die Entscheidung gefallen: Wie die ARD am Mittwoch mitteilte, soll Dirk Matthies (Jan Fedder) noch in der laufenden 33. Staffel ausscheiden. Dazu wurde am Dienstag ein nachträglicher Drehtag anberaumt.



Austrahlung am 4. Mai

"Jan Fedder hat das "Großstadtrevier" über Jahrzehnte mit seinem unverwechselbaren Charakter geprägt. Wir wären den vielen Menschen und ihrer großen Anteilnahme nach seinem Tod nicht gerecht geworden, hätten wir mit seinem Abschied bis zum nächsten Jahr gewartet", sagte Produzentin Diana Schulte-Kellinghaus. Die neuen Szenen werden in die Folge 452 mit dem Titel "Absolute Anfänger" integriert, die am 4. Mai ausgestrahlt werden soll. Dabei spiele ein mysteriöser Brief eine Rolle, der die Kollegen völlig aus der Fassung bringt.

Gedrückte Stimmung am Set

Laut "Bild"-Zeitung herrschte während des Drehs gedrückte Stimmung am Set. Patrick Abozen, der Ermittler Lukas Petersen spielt, zum Boulevard-Blatt: "Ich begreife das alles noch nicht. Ich denke immer, er würde bald wieder ans Set kommen, auch wenn wir schon öfter ohne Jan drehen mussten."