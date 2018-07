Feier im kleinen Kreis : "Habe die Liebe nie aufgegeben" – Michelle Williams hat geheiratet

In einem Interview verrät die Schauspielerin frohe Neuigkeiten: Sie hat ihren Freund, Musiker Phil Elverum, geheiratet.

von dpa

26. Juli 2018, 21:07 Uhr

Los Angeles | US-Schauspielerin Michelle Williams (37, "Brokeback Mountain") hat heimlich geheiratet. Ihre Hochzeit mit dem amerikanischen Indie-Musiker Phil Elverum (40) gab Williams in einem Interview mit dem US-Magazin "Vanity Fair" bekannt. An der Feier in den Adirondacks-Bergen im Norden des US-Staates New York hätten nur eine Handvoll Freunde teilgenommen, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichen Artikel. Zudem seien Williams' Tochter Matilda (12) und die dreijährige Tochter von Elverum dabei gewesen.

Zehn Jahre auf der Suche

Matilda stammt aus der Beziehung der Schauspielerin mit dem 2008 gestorbenen "Brokeback Mountain"-Star Heath Ledger. "Ich habe die Liebe nie aufgegeben", sagte Williams dem Magazin. Sie habe zehn Jahre lang nach der "radikalen Akzeptanz" gesucht, die sie von Ledger genossen habe. "Ich sagte immer zu Matilda, 'Dein Vater liebte mich bevor irgendjemand dachte, ich sei talentiert, hübsch, oder gut gekleidet.'" An der Seite ihres frisch Angetrauten fühle sie sich geliebt und frei.

Auch Elverum hat eine Liebestragödie durchgemacht: Seine erste Frau, die kanadische Comic-Zeichnerin Geneviève Castrée, war 2016 an Krebs gestorben.

Williams ist vielen bekannt durch ihre Nebenrolle in "Brokeback Mountain" an der Seite von Heath Ledger. Die Rolle brachte Williams 2006 die erste von vier Oscar-Nominierungen ein. Zuletzt war sie in Filmen wie "Alles Geld der Welt" und "I Feel Pretty" zu sehen. Im Oktober kommt sie an der Seite von Tom Hardy mit dem Superheldenfilm "Venom" in die Kinos.