Auszeichnungen : Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für „Charité“-Doku

Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis wird voraussichtlich am 4. November beim WDR in Köln vergeben. Die Preisträger stehen schon fest.

Berlin | Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus geht in diesem Jahr an die Pandemie-Doku-Serie „Charité intensiv - Station 43“ sowie die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf. Ein Sonderpreis geht an das „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann. Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis wird voraussichtlich am 4. November beim WDR in Köln vergeben. ...

