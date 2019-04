Lästereien von Chefhostess Beatrice : Heide Keller rechnet mit "Traumschiff"-Crew ab: "Lombardi? Kenne ich nicht!"

Heide Keller ist nach beinahe 40 Jahren als Chefhostess Beatrice eng mit der ZDF-Serie verbunden – und rechnet nun ab.

von Viktoria Meinholz

26. April 2019, 11:43 Uhr

Nassau | "Das Traumschiff" bekommt mit Florian Silbereisen einen neuen Kapitän und auch sonst wird sich auf dem Traditions-Dampfer so einiges ändern. Das ist nicht nur für alteingesessene Fans der ZDF-Serie ein Problem, auch Schauspielerin Heide Keller hat Schwierigkeiten mit der neuen Ausrichtung. Die 77-Jährige gehörte bis 2018 als Chefhostess Beatrice zur Besatzung des "Traumschiffs" und spielte diese Rolle beinahe 40 Jahre lang.

"Ich glaube nicht, dass alles, was anders wird, auch automatisch besser ist", sagte Keller nun im Interview mit der Zeitschrift "Gala". "Es ist mir ein Rätsel, dass man Schauspieler, die sich einen Namen erarbeitet haben, nicht mehr bevorzugt, sondern sich nun der Prominenz der Yellow Press bedient. Sarah Lombardi? Die kenne ich überhaupt nicht."

Falls Sie Sarah Lombardi auch nicht kennen: Die 26-Jährige wurde mit der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", der Tanz-Show "Let's Dance", der Eiskunstlauf-Show "Dancing on Ice" und mit einer öffentlich ausgetragenen Scheidung berühmt. Das Zitat von Heide Keller erinnert ein wenig an Karl Lagerfeld, der sich vor zehn Jahren wie folgt über Heidi Klum äußerte: "Ich kenne sie nicht. (...) Auch Claudia kennt die nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht."

"Wo wollen sie die Uniform für ihn kaufen? In der Trachtenabteilung?"

Sarah Lombardi hatte verkündet, dass sie eine Rolle in einer der nächsten "Traumschiff"-Folgen übernehmen werde. Genaueres über ihren Auftritt ist noch nicht bekannt. Neben der Verpflichtung von Florian Silbereisen als neuem Kapitän und einer angekündigten Gastrolle von Moderator Joko Winterscheidt ist das bereits die dritte Verpflichtung, die auf eine generelle Verjüngung des Quotengaranten schließen lässt.

Heide Keller hatte sich bereits negativ über Silbereisen als neuen Kapitän geäußert: "Mit dem 'Traumschiff'-Kapitän verbindet man nicht einen fröhlichen Jungen, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft", so die Schauspielerin. Natürlich habe Silbereisen ein großes Publikum und sie wünsche ihm auch, dass das für immer so bleibe. "Aber ich halte die Entscheidung für eine totale Fehlbesetzung. Wo wollen sie die Uniform für ihn kaufen? In der Trachtenabteilung?"