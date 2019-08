Gästeliste, Programm und Co. : Heidi Klum und Tom Kaulitz: So läuft die Promi-Hochzeit des Jahres

Am Wochenende wollen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri das Jawort geben. Diese Gäste haben bereits zugesagt.

von Christopher Chirvi

02. August 2019, 14:57 Uhr

Capri | Für ihn wird es die zweite, für sie Ehe Nummer drei: Am Wochenende wollen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der italienischen Insel Capri das Jawort geben. Seit Februar 2018 sind das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist ein Paar, im Dezember haben sie sich verlobt.

120 Namen auf der Klum-Kaulitz-Gästeliste

Offiziell ist nur wenig bekannt, wer zur Hochzeit eingeladen wurde, einige mögliche Gäste haben aber bereits Hinweise gegeben oder ihr Kommen zugesagt. Insgesamt sollen etwa 120 Namen auf der Gästeliste stehen, wie das Portal "t-online.de" berichtet.





Das künftige Ehepaar selbst ist bereits Anfang der Woche angereist, mit dabei Kaulitz' Zwillingsbruder Bill, der auch als Trauzeuge fungieren soll, sowie Klums Kinder und ihre Eltern Günther und Erna.



Drei Tokio Hotel-Mitglieder sind auf Capri

Außerdem ist davon auszugehen, dass Kaulitz' weiteren Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer dabei sein werden. Schäfer zumindest scheint auch bereits auf der Insel angekommen zu sein, wie er bei Instagram mitteilte:





Ebenso sollen Modedesigner und Wolfgang Joop und Thomas Hayo unter den Gästen sein, beide arbeiteten mit Klum in der Castingshow "Germany’s Next Topmodel" (GNTM) zusammen. "Heidi ist seit vielen Jahren eine meiner besten Freundinnen. Auch Tom ist inzwischen ein sehr enger Freund geworden", sagte Hayo der "Gala". "Logisch bin ich eingeladen." Wolfgang Joop sagte zu RTL: "Ich werde ein Gast sein."



Wohl nicht dabei: Michael Michalsky und Lena Gercke

Designer Michael Michalsky, der Heidi Klum Tom Kaulitz einander vorgestellt haben soll, sei laut "t-online.de" dagegen zwischenzeitlich zwar eingeladen, mittlerweile aber von Klum wieder ausgeladen worden.

Ebenfalls nicht dabei ist wohl Lena Gercke, die Gewinnerin der ersten GNTM-Staffel. Gegenüber RTL sagte sie: "Ich habe keine Einladung."



Beyoncé, Mariah Carey, Elton John, P. Diddy

Danach werden die Aussagen über mögliche Einladungen schon deutlich dünner. RTL will zumindest erfahren haben, dass Thomas Gottschalk dabei sein soll. Der Fernsehmoderator führte einst durch die RTL-Castingshow "Model ’92", in der die damals 19-jährige Schülerin Heidi Klum bekannt wurde.

Außerdem wurden bereits mehrere Prominente auf Capri gesichtet, die nun mit der Hochzeit in Verbindung gebracht werden. Demnach sei Beyoncé mit einer Jacht aus St. Tropez angereist – die Sängerin soll Gerüchten zufolge auf der Hochzeit auftreten.

Auch über mögliche Auftritte von Mariah Carey, Elton John oder P. Diddy wird spekuliert. Letzterer postete ebenfalls bereits ein Video von der Insel:

View this post on Instagram Ciao A post shared by Diddy (@diddy) on Jul 31, 2019 at 12:13pm PDT





Auch Model Izabel Goulart, die Freundin des beim französischen Erstligisten Paris Saint-Germain unter Vertrag stehenden Fußballtorhüters Kevin Trapp, postete in den vergangenen Tagen mehrere Bilder aus Capri:







Zudem sollen weitere Model-Kolleginnen Klums unter den Gästen sein.



Tyra Banks, Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Mel B

Mehrfach sind bereits Namen wie Tyra Banks, Naomi Campbell oder Gisele Bündchen gefallen, außerdem soll das ehemalige Spice Girl Melanie "Mel B" Brown eine Einladung erhalten haben. Die Musikerin saß gemeinsam mit Heidi Klum in der Jury der Castingshow "America's Got Talent". Zudem soll der Fotograf John Rankin Waddell, der als langjähriger Freund von Heidi Klum gilt, auf der Gästeliste stehen.

Sicher ist das alles allerdings nicht. Während Klum ihr Privatleben ansonsten gern mit der Öffentlichkeit teilt, blieben genaue Details zur bevorstehenden Trauung bislang geheim – auch zum Ablauf.



Feier auf einer Jacht, Katerfrühstück im "La Fontelina"

Dafür will der Besitzer einer der Locations, in denen gefeiert wird, mehr wissen. Wie "t-online.de" schreibt, solle es am Freitag eine Vorparty geben, am Samstag die Trauung auf einer Luxusjacht stattfinden und am Sonntag wird noch mal nachgefeiert.

Laut RTL solle die Katerfrühstücksfeier am Sonntag im Beachclub "La Fontelina" stattfinden. "Die können das ganze Lokal übernehmen und ich glaube auch, dass es Musikacts gibt. Da können die dann hier machen, was sie wollen. Das Einzige, worum ich bitte, ist, dass sie nicht den ganzen Club zerstören. Alles andere können sie machen", wird dessen Betreiber Gaetano Gargiulo zitiert.





Das Menü: "ganz einfach"



Und auch zum Menü soll er dem Fernsehsender Details erzählt haben: "Vor allem Fisch, weil wir hier am Meer sind, Gemüse, Desserts – ganz einfach!"