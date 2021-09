Spekulationen über Umzug : Zieht Angela Merkel nach Hamburg? Das ist dran am Gerücht

Kanzlerin Angela Merkel wurde in Hamburg geboren und hält sich gerne in der Hansestadt auf. Zieht sie nach der Wahl auch in die Elbmetropole?

Hamburg | Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Spekulationen über einen Umzug nach Hamburg eine Absage erteilt. "Ich zieh auch nicht nach Hamburg, was manchmal gesagt wird", sagte Merkel am Dienstag auf Rügen während einer Abschiedstournee in ihrem Wahlkreis. Sie werde in Berlin und in der Uckermark bleiben, kündigte sie an. Angela Merkel w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.