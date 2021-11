Schauspieler : Helmfried von Lüttichau wird 65

Mit 65 geht mancher in Rente. Nicht so Helmfried von Lüttichau. Der Schauspieler ist gerade dabei, sich künstlerisch neu zu erfinden – und zwar mit einem musikalischen Solo-Programm.

München | Bekannt geworden ist er in Polizistenuniform im Vorabendfernsehen: der Schauspieler Helmfried von Lüttichau. An der Seite seines Kollegen Christian Tramitz feierte er einen Quotenerfolg mit der ARD-Serie „Hubert und Staller“. Nach seinem Ausstieg aus der Reihe im Jahr 2018 will er nun ein neues Karriere-Kapitel aufschlagen - als Musiker. „Ich bin n...

