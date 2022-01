Schauspieler : Hollywood-Legende Sidney Poitier ist tot

Als Wegbereiter für Schwarze schrieb er Hollywood-Geschichte: Sidney Poitier nahm 1964 als erster Afroamerikaner den Oscar als bester Hauptdarsteller entgegen. Nun ist die Filmikone mit 94 Jahren gestorben.

Los Angeles | Die weite Reise wollte Sidney Poitier vor fünf Jahren, kurz vor seinem 89. Geburtstag, nicht mehr antreten: Per Live-Schalte wurde der ergraute Hollywood-Star im Februar 2016 in die Bafta-Verleihung in London geholt, um den höchsten Preis der britischen Filmakademie für sein Lebenswerk entgegenzunehmen. Zum Ritter geschlagen Auftritte im Rampenl...

