Drama : „Home“: Verheißungsvolles Langfilm-Debüt von Franka Potente

Sie lebt schon seit vielen Jahren in den USA. Für ihr Langfilm-Debüt als Regisseurin ist „Lola rennt“-Star Franka Potente in das amerikanische Hinterland der prekären Existenzen gereist.

Hamburg | Eine endlose Straße, menschenleer - bis auf einen einsamen Skateboarder mit roten Haaren und vielen Tattoos. Das ist Marvin, der auf die 40 zugeht. Wo kommt er her? Wo will er vor allem hin? In den nächsten rund 100 Minuten werden wir mehr über sein Leben erfahren. Über seine Vergangenheit, über seine Gegenwart. Aber hat er auch eine Zukunft? „Lost...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.