Schauspielerin/Sängerin : Jane Birkin sagt nach Schlaganfall Termine ab

Die 74-Jährige muss sich von ihrer Krankheit erholen. Deshalb kann sie dieses Jahr auch nicht mehr auf die Bühne.

Paris | Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin (74, „Tod auf dem Nil“) hat nach einem Schlaganfall ihre Termine für den Rest des Jahres abgesagt. Birkin gehe es gut, aber sie müsse sich erholen, teilte ihr Agent der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Dienstag mit. Demnach hatte sie in der vergangenen Woche einen leichten Schlaganfall erlitten. Birkin ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.