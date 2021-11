Biopic : Jennifer Hudson als Soul-Ikone Aretha Franklin

Drei Jahre nach dem Tod von Aretha Franklin kommt das Leben der „Queen of Soul“ auf die Leinwand. Die Sängerin hatte sich Jennifer Hudson für die Rolle gewünscht - und tatsächlich bietet Hudson einen starken Auftritt.

Los Angeles | Die Lebensgeschichte von Aretha Franklin glaubwürdig und packend auf die Leinwand zu bringen, steht und fällt mit der Rollenbesetzung. Immerhin war die „Queen of Soul“ eine Ausnahme-Sängerin. Nun kommt die Hollywood-Biografie „Respect“ über die Musiklegende in die Kinos - mit Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson in der Hauptrolle. Die Wahl von Hudso...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.