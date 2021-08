Abschied : Journalist und Berlin-Kenner Jürgen Engert gestorben

Sein Gesicht ist bekannt geworden, als er von 1984 bis 1998 als er das Polit-Magazin „Kontraste“ in der ARD moderierte. Jetzt ist Jürgen Engert mit 85 Jahren gestorben.

Berlin | Der Journalist und Berlin-Kenner Jürgen Engert ist tot. Er starb nach Angaben des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) am Sonntag im Alter von 85 Jahren. Engert, geboren und aufgewachsen in Dresden, galt als kritischer Beobachter der Ost-West-Politik. Da ihm ein Studienplatz in der DDR verwehrt wurde, ging er noch vor dem Mauerbau zuerst nach München, s...

