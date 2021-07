Rapper : Kanye West stellt sein neues Album vor

US-Musiker Kanye West ließ mit seiner Albumveröffentlichung auf sich warten. Nun präsentierte er sein neues Werk - in einem Stadion.

Atlanta | Gewohnt großspurig hat Rapper Kanye West erstmals sein neues Album „Donda“ öffentlich vorgestellt. Der 44-Jährige ließ die Tracks seines zehnten Studioalbums übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestern Abend in einer ausverkauften Veranstaltung in einem Stadion in Atlanta (Georgia) abspielen. West selbst war auch dabei: Im Internet kursierend...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.