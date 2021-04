Heft voller Ungeheuerlichkeiten : Kassenschlager: Böhmermanns Parodie auf Unterhaltungs-Magazine

Der Satiriker hat ein eigenes Magazin deutschlandweit in Kiosks und Supermarkt-Regalen platziert.

Berlin | Jan Böhmermann hat es bei einer Satire-Aktion mit einem zum Verwechseln ähnlich aussehenden Magazin in die Kioskregale unter die Illustrierten zu Promis, Adel und Showbusiness geschafft. Am Samstag lag die Sonderausgabe vielerorts im Supermarkt und im Kiosk aus, das Heft war von seiner Aufmachung her auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden von den ...

