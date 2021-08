US-Komikerin : Kathy Griffin: Krebs-Operation ist „gut verlaufen“

Kathy Griffin musste wegen einer Krebs-Erkrankung an der Lunge operiert werden. Sie hatte neulich ihre Fans über ihre Krankheit informiert.

New York | US-Komikerin Kathy Griffin (60) hat sich nach ihrer Krebs-Operation bei ihren Fans für die Unterstützung bedankt. „Ich bin so dankbar für all die Liebe, die ihr mir schickt“, schrieb sie am Dienstag auf Instagram. „Die Operation gestern ist gut verlaufen. Puh.“ Einen Tag zuvor hatte Griffin bekanntgegeben, dass bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert wu...

