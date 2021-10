Statement nach Davidstern-Eklat : „Keine Anhaltspunkte“: Hotel schließt Untersuchung im Fall Ofarim ab

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen von Gil Ofarim gegen den Angestellten eines Leipziger Hotels wurden Zweifel an der Version des Sängers laut. "The Westin" reagierte mit einer eigenen Untersuchung des Falls.

Leipzig | Gil Ofarim wurde nach eigenen Angaben in dem Leipziger Hotel "The Westin" antisemitisch beleidigt. Nach dem Vorfall ist noch immer nicht geklärt, was genau passiert ist. Die Versionen gehen auseinander. Was geschah wirklich am Abend des 4. Oktobers? Für das Hotel selbst ist die Untersuchung abgeschlossen. Am Mittwoch teilte man mit: "Es liegen kein...

