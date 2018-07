Jack Bauers Vorgeschichte : Kiefer Sutherlands "24" soll erneut Comeback feiern

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, arbeiten die früheren Serienmacher an einer Neuauflage zu "24".

von dpa

31. Juli 2018, 10:49 Uhr

Los Angeles | Die Echtzeitserie „24" mit Kiefer Sutherland (51) soll Medienberichten zufolge ein weiteres Mal wiederbelebt werden. Die Serienmacher Joel Surnow und Bob Cochran arbeiteten derzeit am Drehbuch für eine Neuauflage, berichteten die Magazine „Hollywood Reporter" und „Variety" am Montag (Ortszeit) übereinstimmend. Dabei soll diesmal die Vorgeschichte des von Sutherland gespielten Anti-Terror-Agenten Jack Bauer erzählt werden. Es sei aber unklar, ob der 51-Jährige auch selbst mitspielen werde.

Die Thrillerserie, in der in 24 Folgen jeweils ein Tag im Leben von Jack Bauer erzählt wird, wurde in acht Staffeln von 2001 bis 2010 ausgestrahlt. Später kehrte Sutherland für eine verkürzte Staffel zurück. Im vergangenen Jahr versuchte sich der TV-Sender Fox an dem Ableger „24: Legacy" mit Corey Hawkins (29, „Straight Outta Compton") in der Hauptrolle, setzte die Serie aber nach einer Staffel wegen schlechter Quoten ab.