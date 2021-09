Sängerin : „Königin Bey“ auf dem Pop-Thron: Beyoncé wird 40

Für ihre Fans ist sie nicht weniger als eine Königin: „Queen Bey“. Auch in der Musikgeschichte hat Beyoncé unter anderem dank eines Grammy-Rekords einen festen Platz. Außerdem hat die Musikerin drei Kinder und ein kleines Imperium.

New York | Mehr Grammys als jede andere Frau in der Geschichte der Musik-Auszeichnungen, ein millionenschweres Familien-Imperium gemeinsam mit Ehemann Jay-Z und den drei Kindern, und immer an vorderster Front bei der Förderung junger Künstler und im Kampf gegen Rassismus. Die US-Sängerin Beyoncé hat sich in den Olymp der Pop-Welt hochgearbeitet, hat schon bei...

