Comeback : Kool & The Gang: Gute-Laune-Musik mit trauriger Note

Der Sound kommt so tanzbar und gut gelaunt daher wie schon in den 70ern - die jüngste Entwicklung von Kool & The Gang ist jedoch traurig. Ihr Comeback wird vom Tod zweier Mitglieder überschattet.

Berlin | „Perfect Union“, also „perfekte Einheit“, heißt das neue Studioalbum der Soul-Veteranen Kool & The Gang, es ist ihr erstes seit vielen Jahren. Dass die Einheit durch den Tod zweier Mitbegründer zuletzt gesprengt wurde, gibt diesem Comeback - den zumeist optimistischen Songs zum Trotz - eine traurige Note, als stände es unter keinem guten Stern: Nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.