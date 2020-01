Statement zu Rückzugswunsch : Nach Krisengipfel: Queen betont "volle Unterstützung" für Harry und Meghan

Beim Krisentreffen sprach die Queen mit ihren beiden Enkeln William und Harry sowie deren Vater Charles.

13. Januar 2020, 18:29 Uhr

Die britische Königin Elizabeth II. lässt in einem Statement das Ergebnis des familiären Krisengipfels mitteilen. Die Gespräche seien "sehr konstruktiv" gewesen, heißt es. Ihre Familie und sie selbst unterstützten den Wunsch von Harry und Meghan, ein "neues Leben als junge Familie zu schaffen". Es habe Übereinstimmung darin gegeben, dass es "eine Periode des Übergangs geben wird, in dem der Herzog und die Herzogin von Sussex in Kanada und Großbritannien ihre Zeit verbringen werden". Es müssten aber noch weitere Entscheidungen in den nächsten Tagen getroffen werden, ließ die 93-Jährige mitteilen.





"Fühlt sich wie Brexit an!"

Nach Einschätzung des ITV-Royalreporters Chris Ship erinnert die Ankündigung einer Übergangszeit stark an den Brexit. Auch beim EU-Austritt des Vereinigten Königsreichs werden Einzelheiten über die künftige Zusammenarbeit erst in einer solchen Übergangsphase ausgehandelt.

Gleichzeitig wirkt die Ankündigung, es werde "eine Übergangsperiode geben, in der Harry und Meghan Zeit in Kanada und Großbritannien verbringen", als ob sich die Familie nach dieser Phase auf einen Wohnort festlegen will. Harry und Meghan hatten angekündigt, künftig zwischen Nordamerika und Großbritannien pendeln zu wollen.

Bruch mit royaler Familientradition

Die 93-jährige Monarchin hat ihre Familie für Montag zu einem Krisengipfel auf ihren Landsitz Sandringham zitiert, um über die künftige Rolle von Prinz Harry und seiner Frau Meghan zu beraten. Es war das erste Treffen der Queen mit ihrem Enkel seit dessen überraschender Ankündigung, sich mit seiner Frau aus der ersten Reihe des Königshauses zu verabschieden.



Neben der Queen und Harry nahmen auch sein älterer Bruder William und ihr Vater Prinz Charles an den Beratungen teil. Der britische Thronfolger reiste aus Oman an, wo er zuvor an einer Trauerfeier für den verstorbenen langjährigen Herrscher, Sultan Kabus, teilgenommen hatte. Meghan sollte per Telefon aus Kanada zugeschaltet werden.

Harry und Meghan hatten am vergangenen Mittwoch erklärt, sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückziehen und unabhängiger leben zu wollen. Sie kündigten an, ihre Zeit künftig zwischen dem Vereinigten Königreich und Nordamerika aufzuteilen. Sie wollen die Queen demnach weiterhin voll unterstützen, aber gleichzeitig arbeiten und finanziell unabhängig werden zu wollen. Die knappe Erklärung löste einen wahren Sturm der Entrüstung aus und stürzte das Königshaus in eine Krise.