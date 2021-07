„Was für süße Löckchen“ : Lena Gercke im Familienglück: Seltenes Foto mit Tochter Zoe

Doppelter Grund zu feiern für Lena Gercke: Ihr Freund Dustin Schöne und Tochter Zoe haben am gleichen Tag Geburtstag. Zur Feier des Tages teilte Gerckes Freund seltene Familienfotos – die Zoes süße Lockenpracht zeigen.

Berlin | Einblicke in ihr Familienleben mit Töchterchen Zoe gewährt Lena Gercke nur selten. Umso größer war die Freude bei ihren Fans, als Gerckes Freund Dustin Schöne am Mittwoch auf Instagram zwei Fotos der kleinen Familie teilte. Auf den privaten Schnappschüssen trägt Schöne seine Tochter auf dem Arm, Gercke kuschelt sich innig an die beiden. Dazu postete d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.