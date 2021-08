Schauspiel-Geschwister : Lena Urzendowsky holt sich Rat bei ihrem Bruder

Ihr Bruder Sebastian hat schon reichlich Schauspielerfahrung. Das kommt Lena Urzendowsky jetzt hin und wieder sehr zugute.

Mainz | Die Schauspielerin Lena Urzendowsky (21, „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) berät sich in beruflichen Fragen gern mit ihrem großen Bruder und Kollegen Sebastian (36, „Der Turm“). „Ich rufe ich ihn oft an, wenn ich zum Beispiel im Zwiespalt bin, ob ich eine Rolle annehmen sollte oder wie ich mit einer Situation am Set umgehe“, sagte die Berlinerin der De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.