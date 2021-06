Wieder ein Paar : Liebes-Comeback bei Christian und Bettina Wulff

Der ehemalige Bundespräsident und die frühere First Lady Deutschlands haben nach ihrem Ehe-Aus wieder zueinander gefunden.

Hannover | Ex-Bundespräsident Christian Wulff (61) und Bettina Wulff (47) sind im dritten Anlauf wieder zusammen. "Wir leben zusammen", sagte Bettina Wulff am Rande eines Benefizgolfturniers in ihrem Wohnort in Burgwedel der "Neuen Presse". Der Anwalt der beiden, Christian Schertz, sagte der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag: "Beide möchten sich über die beka...

