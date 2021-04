Im Alter von 45 Jahren : „Lindenstraße“-Star Willi Herren ist tot

"Lindenstraße"-Star Willi Herren ist plötzlich und unerwartet im Alter von 45 Jahren gestorben.

Köln | Der bekannte Schauspieler Willi Herren ist tot. Das bestätigten sein Management und die Kölner Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der TV-Star wurde laut übereinstimmender Medienberichte am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Das berichtete unter anderem die "Bild"-Zeitung. Willi Herren war jahrelang bei der "Lindenstraß...

