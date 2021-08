Sängerin : Lorde fällt Verzicht auf soziale Medien „schrecklich schwer“

Twitter, Instagram und Facebook? Lorde hat sich freiwillig von den Platformen zurückgezogen, was ihr alles andere als leicht fiel. Was ist der Grund?

Los Angeles | Die neuseeländische Sängerin Lorde verzichtet nach eigenen Angaben seit einiger Zeit auf soziale Medien und leidet dabei unter Entzugserscheinungen. „Es war schrecklich schwer, das Schwerste, was ich je getan habe“, sagte die 24-Jährige am Mittwoch in der „Late Late Show“ von Moderator James Corden. „Ich habe mich so abgekoppelt gefühlt. Aber das i...

