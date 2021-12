Star-Designer : Louis Vuitton ehrt Virgil Abloh mit Modenschau

„Virgil Was Here“ - das war das Motto einer Louis-Vuitton-Fashionshow für den verstorbenen Designer Virgil Abloh. Als Models liefen unter anderem die Rapper Kid Cudi und Offset über den Catwalk.

Miami | Zwei Tage nach dem Tod von Designer Virgil Abloh hat der französische Mode-Konzern Louis Vuitton im US-Staat Florida eine Fashionshow zu Ehren des Modeschöpfers ausgerichtet. Die Veranstaltung mit dem Titel „Virgil Was Here“ (auf deutsch: Virgil war hier) lief am Dienstagabend (Ortszeit) in Miami. Sie wollten die von Abloh entworfene Kollektion für...

