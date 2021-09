Schlagersänger : Mal wie Pilcher und mal wie Brecht: Wolfgang Petry wird 70

„Waaaaahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?“: Wolfgang Petry hat Schlager gesungen, die nahezu jeder kennt - und hat seinen Fans zugleich auch immer Rätsel aufgegeben. Nun wird „Wolle“ 70 Jahre alt. Auf einem neuen Album gibt er ein paar Antworten.

Köln | Wolfgang Petry hat in seinem Leben vieles gegeben, aber nicht sein letztes Hemd. Plötzlich steht er wieder da, in der alten Pracht, wenn man das so nennen will. Die Haare ergraut, aber lang, die Jeans verwaschen. Und vor allem: im gemütlichen Holzfällerhemd, das man länger nicht mehr an ihm gesehen hat. Fast so wie damals, als er die Stadien der Re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.