Australische Schauspielerin : Margot Robbie soll mit Star-Regisseur Wes Anderson drehen

Wes Anderson stellte erst im Juli bei den Filmfestspielen in Cannes sein Comedy-Drama „The French Dispatch“ vor. Für sein nächstes Filmprojekt holt er unter anderem die Australierin Robbie an Bord.

Los Angeles | Der amerikanische Star-Regisseur Wes Anderson (52) will die Australierin Margot Robbie (31, „The Suicide Squad“, „Once Upon a Time in Hollywood“) für seinen nächsten Ensemblefilm vor die Kamera holen. Die Dreharbeiten zu dem noch titellosen Film sollen Ende August in Spanien beginnen, berichtete das Branchenblatt „Hollywood Reporter“. Der Inhalt is...

