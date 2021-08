Einschaltquoten : Mauerbau-Film „3 ½ Stunden“ deutlich vor Show-Konkurrenz

Krimi oder Quiz? Das war am Samstagabend nicht die Frage. Die meisten Zuschauer entschieden sich diesmal für ein Stück Zeitgeschichte.

Berlin | Mit dem beim Themenabend „60 Jahre Mauerbau“ im Ersten gezeigten Film „3 ½ Stunden“ hat die ARD am Samstagabend den Quotensieg errungen. Im Schnitt 4,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten das Historiendrama ein, in dem es um eine Zugfahrt von Bayern nach Ost-Berlin am 13. August 1961 geht. Unterwegs erfahren die Passagiere, dass die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.