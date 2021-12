Streit mit „Mail on Sunday“ : Meghan gewinnt Berufungsverfahren

Der persönliche Brief an ihren Vater sollte das Verhältnis kitten. Und landete prompt bei der „Mail on Sunday“. Vor Gericht kann sich Meghan nun erneut gegen die Zeitung durchsetzen.

London | Herzogin Meghan (40) hat im Streit um die teilweise Veröffentlichung eines Briefs an ihren Vater auch das Berufungsverfahren gegen den Verlag der „Mail on Sunday“ gewonnen. Der Court of Appeal in London bestätigte damit ein früheres Urteil des High Courts, wonach Meghans Persönlichkeitsrechte durch die Veröffentlichung verletzt wurden. „Die Inhalte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.