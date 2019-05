Exzentrische Star-Auftritte : Lady Gaga strippt, Katy Perry trägt Kronleuchter – die Outfits der "Met Gala"

Auch dieses Jahr ließen wieder einige Kostüme die Münder offen stehen.

von dpa und Lorena Dreusicke

07. Mai 2019, 13:34 Uhr

New York | Bei einer der wichtigsten Partys der Modewelt haben Dutzende Stars in New York ihre ausgefallenste Abendgarderobe gezeigt. Bei der diesjährigen "Met Gala" hieß das Motto: "Affekt: Bemerkungen zur Mode" ("Camp: Notes on Fashion) – ein Wortspiel mit dem Titel des berühmten Essays "Notes on Camp" der US-Schriftstellerin und Philosophin Susan Sontag.

"Met Gala" sammelt Geld fürs Museum Ein Ticket für die "Met Gala" kostet laut "New York Times" 35.000 Dollar (31.000 Euro), ein Tisch bis zu 300.000 Dollar (268.000 Euro). Die Einnahmen der Benefiz-Veranstaltung gehen an das Kostüm-Institut des New Yorker Metropolitan Museums. Unter der Schirmherrschaft von "Vogue"-Chefin Anna Wintour werden jedes Jahr Millionen gesammelt, die dann das Jahresbudget der "Mode-Abteilung" des Museums bilden. Der Ball kündigt auch gleichzeitig die jährliche Hauptausstellung des Kostüm-Instituts an, die sich dieses Jahr dem Konzept von "Camp" widmet. Dabei geht es um einen facettenreichen und kaum zu fassenden Begriff zwischen affektiert, geziert und kitschig. Sontag interpretierte ihn als eine der Ersten auch als ästhetische Ausdrucksform der Künste – vor allem in der Mode. Die Ausstellung beginnt offiziell am Donnerstag und läuft bis September.

Um das Konzept von "Camp" geht es auch in der neuen Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum, auf dessen Stufen bei der "Met Gala" in diesem Jahr etliche Stars in besonders extravaganten Kostümen posierten:

