Monkees-Sänger : Michael Nesmith mit 78 Jahren gestorben

Ende der 60er Jahre zählten Michael Nesmith und seine Bandkollegen von den Monkees zu den großen Teenie-Idolen der Zeit. Nun ist auch Nesmith gestorben.

Los Angeles | Der Sänger und Gitarrist der US-Kultband The Monkees, Michael Nesmith, ist tot. Es sei am Freitag in seinem Haus friedlich eines natürlichen Todes gestorben, teilte seine Familie der Musikzeitschrift „Rolling Stone“ mit. Nesmith wurde 78 Jahre alt. Sein Band-Kollege Micky Dolenz verlinkte am Freitag auf Twitter einen Bericht über den Tod des Sänger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.