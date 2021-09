US-Superstar : Mit Respekt und eigener Stimme: Jennifer Hudson wird 40

Es braucht Selbstvertrauen, um die große Aretha Franklin in einem Film zu verkörpern und ihre Songs zu singen. Jennifer Hudson beweist, dass sie das notwendige Format hat. Heute wird sie 40.

Berlin | Wer, wenn nicht sie? Die schwere Aufgabe, legendäre Songs von Aretha Franklin (1942-2018) perfekt zu singen und die „Queen of Soul“ in einem großen Film glaubwürdig zu porträtieren, konnte vielleicht nur Jennifer Hudson erfüllen. Ihr Hollywood-Biopic „Respect“ kommt zwar erst am 2. Dezember in die deutschen Kinos (und wird bereits als Oscar-Anwärte...

