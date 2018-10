"Auseinander gelebt" : Nach 29 Jahren: Michael Wendler und seine Frau trennen sich

Michael Wendler alias "Der Wendler" ist wieder Single. Seine Frau Claudia Norberg und der Sänger gehen getrennte Wege.

von dpa

06. Oktober 2018, 17:28 Uhr

Köln | Schlagersänger Michael Wendler (46) und seine Frau Claudia Norberg haben sich getrennt. "Nach 29 Jahren gemeinsamer Zeit und neun Jahren Ehe geben wir hiermit unsere Trennung bekannt", teilte ihr Management am Samstag in Köln mit. "Aus Liebe wurde Freundschaft. Wir haben uns auseinander gelebt!" Sie würden sich aber weiterhin mögen und Freunde bleiben. Die gemeinsame Tochter Adeline (16) wolle beim Vater in den USA bleiben. Claudia Norberg werde wieder nach Deutschland ziehen, aber die Tochter jederzeit besuchen können. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete über die Trennung.

Dauergast in Promi-Sendungen

Wendler ist vor einiger Zeit in die USA ausgewandert, tritt aber noch regelmäßig in seiner alten Heimat in Erscheinung. Der gebürtige Dinslakener ist nicht nur durch sein musikalisches Werk bekannt geworden, sondern ebenso durch seine starke Präsenz in Promi-Sendungen wie "Dschungelcamp", "Schlag den Star", "Promi Big Brother" und "Goodbye Deutschland".