Pop-Duo : Nach Simon wird auch Art Garfunkel 80

Als Simon & Garfunkel wurden Paul Simon und Art Garfunkel weltweit erfolgreich. Kurz nach Simon wird nun auch Garfunkel 80 Jahre alt - und tourt alleine weiter.

New York | Schon als kleiner Junge entdeckte Art Garfunkel seine außergewöhnliche Singstimme. „Mit fünf Jahren wusste ich, dass ich singen kann“, erzählte der Musiker jüngst dem US-Sender PBS. „Ich habe in der Gasse neben unserem Haus gesungen und in den Fluren der Schule, nachdem alle anderen Kinder gegangen waren.“ Drei Straßenblocks entfernt wuchs im New Y...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.