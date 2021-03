Umstrittene Sendung : Nackt-TV für Kinder löst in Niederlanden Entrüstung aus

Kinder sollen nackten Erwachsenen Fragen stellen. Kritiker befürchten Vorschub für sexuellen Missbrauch.

Den Haag | Eine neue Kindersendung im niederländischen Fernsehen hat schon vor der ersten Ausstrahlung Proteste ausgelöst. "Gewoon.Bloot." (Einfach. Nackt.) ist der Titel des Programms. Darin sollen Kinder Erwachsenen Fragen stellen über deren Körper. Das Besondere: Die Erwachsenen sind splitternackt. In Den Haag überreichten Kritiker am Freitag eine Petition an...

