Say Her Name : Namen der Opfer: Janelle Monáe mit Protestsong

Mit ihrem Protestsong will Janelle Monáe ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzen. Prominente Künstlerinnen wie Beyoncé und Alicia Keys unterstützen sie dabei.

Berlin | Schier endlos lang ist der Protestsong, den die Sängerin und Schauspielerin Janelle Monáe (35) jetzt veröffentlicht hat - fast 18 Minuten. Schier endlos lang ist aber auch die Liste der hier skandierten Frauennamen, mit der die Grammy-Gewinnerin ein Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus setzen will. „Say Her Name (Hell You Talmbout)“ ist eine N...

