Konzert auf Rügen : Nena irritiert mit Aussagen zu Corona-Auflagen: „Jeder macht, was er will“

Sängerin Nena sorgte mit ihren Äußerungen zur Corona-Pandemie schon häufiger für Diskussionen. Bei einem Konzert auf Rügen was das erneut der Fall.

Bergen auf Rügen | Popsängerin Nena hat bei einem Konzert auf der Insel Rügen die Corona-Hygieneauflagen thematisiert. „Sagt mal Leute, hab ich irgendwie gesagt, dass ihr hier alle ganz nah und eng beieinander stehen sollt?“, fragte sie am Sonntagabend in der Waldbühne in Bergen mit Blick auf dicht an dicht tanzende Menschen direkt vor der Bühne. Lesen Sie auch: ...

