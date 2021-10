„Last One Laughing“ : Dritte Staffel „LOL“: Joko fällt aus, dieser Comedian rückt nach

Die dritte Staffel "Last One Laughing" steht schon in den Startlöchern. Doch Joko Winterscheidt wird offenbar, anders als geplant, nicht dabei sein. Er fiel kurzfristig aus. Sein Ersatz soll ein bekannter Komiker sein.

München | Die Macher der Erfolgsserie "Last One Laughing" mussten offenbar bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel kurzfristig umplanen. Laut "Bild" ist Fernsehmoderator Joko Winterscheidt am Set positiv auf Corona getestet worden und musste daher schnell ersetzt werden. Demnach sei spontan Komiker Olaf Schubert als Ersatz eingesprungen. Mehr zum Thema: ...

