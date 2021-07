Music Of The Spheres : Neues Coldplay-Album kommt im Oktober

Nicht nur Jeff Bezos oder Richard Branson zieht es ins All. Auch Coldplay sind vom Weltraum fasziniert. „Sphärenmusik“ nennen sie ihr neues Album. Fans fiebern dem Oktober entgegen.

Berlin | Die britische Band Coldplay hat ihr neuntes Studioalbum angekündigt. „Music Of The Spheres“ erscheint am 15. Oktober, wie die Band mit einer handgeschriebenen Notiz auf Instagram bekanntgab. Als Vorgeschmack veröffentlichten die Briten den Trailer „Overtura“, eine animierte Reise durch ein buntes Planetensystem. Dazu werden Ausschnitte der neuen So...

