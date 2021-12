Dänen-Rock : Neues Volbeat-Album entstand in Rekordzeit

Seit rund 20 Jahren stehen die Dänen von Volbeat schon auf den Festivalbühnen Europas. Jetzt bringt die Band ihr achtes Studioalbum heraus - und das ging deutlich schneller als üblich.

Berlin | Das neue Volbeat-Album „Servant Of The Mind“, das an diesem Freitag auf den Markt kommt, war in nur drei Monaten fertiggeschrieben. „Eigentlich dauert das anderthalb bis zwei Jahre“, sagte Frontmann Michael Poulsen (46) der Deutschen Presse-Agentur. Aber wegen der Corona-Pandemie habe er viel Zeit gehabt. „Man konnte im Grunde ja nichts tun als zu ...

