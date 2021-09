Streaming : Nicht lachen! - Comedians sollen sich zum Kichern bringen

Wer zuletzt lacht - hat gewonnen. Eine Amazon-Reihe versammelt wieder deutsche Comedians, die sich in einer Art Partyspiel das Lachen verkneifen müssen.

München | Der Streaming-Dienst Amazon Prime steckt wieder eine Reihe von deutschen Comedians über sechs Stunden in einen Raum und dort gewinnt am Ende, wer nicht lacht. In der ersten Staffel von „LoL - Last One Laughing“ bezwang Torsten Sträter seine Kontrahenten. Sie blödelten rum, sagten gar nichts, fixierten einander oder nutzten Situationskomik. Sie verk...

