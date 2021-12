Schauspielerin : Nicole Kidman hatte Zweifel an Comedy-Rolle

Komische Rollen sind nicht ohne Risiko. Dies weiß auch Nicole Kidman, die bald als TV-Legende Lucille Ball zu sehen sein wird.

Los Angeles | Hollywoodstar Nicole Kidman hatte nach eigenen Angaben ihre Rolle als amerikanische Comedy-Ikone Lucille Ball wegen starker Selbstzweifel eigentlich wieder abgeben wollen. „Als die Realität, sie zu spielen, mich traf, dachte ich "Zu was habe ich da zugesagt?"“, erzählte die 54-Jährige in der US-Talkshow „Live with Kelly and Ryan“. „Dann dachte ich:...

