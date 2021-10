Neues aus Hollywood : Nicole Kidman und Javier Bardem in „Being the Ricardos“

Die Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman (54) und ihr spanischer Kollege Javier Bardem (52) sind im ersten Trailer zu dem Film „Being the Ricardos“ als TV-Stars der 1950er Jahre zu sehen.

Los Angeles | Die Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman (54) und ihr spanischer Kollege Javier Bardem (52) sind im ersten Trailer zu dem Film „Being the Ricardos“ als TV-Stars der 1950er Jahre zu sehen. Amazon Studios veröffentlichte das Video am Dienstag (Ortszeit) mit Kidman in der Rolle der amerikanischen Comedy-Ikone Lucille Ball und Bardem als deren Eheman...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.