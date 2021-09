Schauspielerin : Nie die Bodenhaftung verloren - Brie Larson wird 32

Sie spielte lange in TV-Serien mit, bis der Oscargewinn alles veränderte: Brie Larson zählt heute zu den Top-Actricen in Hollywood. Heute feiert sie Geburtstag.

Berlin | Sie war die erste weibliche Superheldin im Marvel-Universum: Brie Larson spielte 2019 die Hauptrolle in der Comic-Verfilmung „Captain Marvel“, und ebnete so auch den Weg für weitere Frauen in starken Rollen. Dabei war sich die US-Amerikanerin über die Bürde dieser Rolle in einem Blockbuster durchaus im klaren: „Es ging um die Kehrseite der Medaille...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.