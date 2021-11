Baby-News : Österreichs Ex-Kanzler Kurz ist Vater geworden

Schöne Nachrichten aus Österreich: Nach der Geburt ihres Kindes freuen sich Sebastian Kurz und Susanne Thier auf das erste Weihnachtsfest zu dritt.

Wien | Der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat die Geburt seines ersten Kindes bekanntgegeben. „Meine Freundin Susanne hat heute in den frühen Morgenstunden unseren Sohn zur Welt gebracht. Wir sind überglücklich und sehr dankbar!“, schrieb der 35-jährige Parteichef der konservativen ÖVP am Samstag in sozialen Medien. Seine Lebensgefährtin Susann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.