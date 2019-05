Auftritt von Christian Anders : Peinliche Playback-Panne beim ZDF-Fernsehgarten sorgt für Lacher

Von wegen "live": Am Sonntagnachmittag hat es beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz eine peinliche Playback-Panne gegeben.

von Christian Ströhl

28. Mai 2019, 08:16 Uhr

Mainz | Der ZDF-Fernsehgarten ist eine feste TV-Instanz am Sonntagnachmittag. Seit dem Jahr 2000 begrüßt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel die Zuschauer zur Sendung. Am Sonntag stand der Fernsehgarten unter dem Motto "Kultschlager – 50 Jahre ZDF-Hitparade". Zu Gast waren neben Jürgen Drews auch Bata Illic und Christian Anders. Letzterer sorgte mit seinem Auftritt für Spott im Internet.

Peinliche Playback-Panne

Christian Anders ist mittlerweile 74 Jahre alt. Sein Hit "Es fährt ein Zug nach nirgendwo" stammt aus dem Jahr 1972. Er freute sich bei seinem Auftritt in Mainz offenbar so sehr über den Applaus des Publikums, dass ihm ein Fauxpas unterlief: Christian Anders verpasste bei seinem Auftritt den Playback-Einsatz. Sehen Sie selbst:

Bei der Internet-Gemeinde, die den ZDF-Fernsehgarten anschaute, sorgte das natürlich für Lacher und Spott. "Das 'live' oben links ist nur Deko", meinte etwa ein Nutzer über die Übertragung im ZDF.

Im Fernsehgarten wird nicht 'live' gesungen

Moderatorin Andrea Kiewel bemerkte den Playback-Patzer ebenso wie die Zuschauer. "Kiwi" versuchte sogleich, den Spott im Internet einzudämpfen. Sie sagte: "Ich weiß genau, was jetzt grade los geht in den sozialen Medien. 'Ähhhh, aber im Fernsehgarten wird nicht live gesungen'".

Kiewel und auch Katja Ebstein gaben dafür auch eine Erklärung ab: "Es ist teuer und es ist außen, es würde einfach nicht so gut klingen. Die Tonqualität ist nicht so gut." So sah der Auftritt von Christian Anders in den 70ern aus:

Der ZDF-Fernsehgarten sendet natürlich weiter. In der kommenden Woche dreht sich alles um "Mann/Frau". Zu Gast werden Stars wie Maite Kelly, Alvaro Soler, und Florian Weiss sein.