ZDF-Nachrichtenmoderatorin : Letzte „heute“-Sendung: Petra Gerster über das Altern im Fernsehen

Eines der bekanntesten Fernsehgesichter geht in Rente. Petra Gerster blickt zurück auf ihren Werdegang und was es heißt, sich als ältere Frau im Fernsehen zu behaupten.

Mainz | Seit fast 23 Jahren hat Petra Gerster im Wochenwechsel die "heute"-Nachrichten moderiert. Im Schnitt schalteten dafür täglich vier Millionen Zuschauer das ZDF um 19 Uhr ein. Eigentlich wollte Gerster schon im vergangenen Jahr in den Ruhestand gehen. Doch in der Corona-Krise wollte der Sender vertraute Gesichter zeigen. So verlässt die 66-Jährige nun a...

