Rapper : Polizei: Slim 400 in Los Angeles erschossen

Schon vor zwei Jahren war er bei einer Schießerei schwer verletzt worden, überlebte aber. Diesmal erlag er seiner Schussverletzung.

Los Angeles | Der US-Rapper Slim 400 ist nach Angaben der kalifornischen Polizei durch Schüsse getötet worden. Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Vincent Cohran sei am Mittwochabend (Ortszeit) auf einer Straße in Inglewood tödlich verletzt worden, teilte der Polizeisprecher Scott Collins am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Vorfall werde unter...

